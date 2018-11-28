Смартфон LG G7 Fit оценен в 25 тысяч рублей

Компания LG начала принимать предварительные заказы на смартфон LG G7 Fit, который является удешевленной версией флагманской модели LG G7 ThinQ. Цена смартфона по предзаказу составит 24 990 рублей, а в качества бонуса пользователи получат Bluetooth-наушники LG HBS-A100.

Напомним, что смартфон получил 6,1-дюймовый FullVision-дисплей с соотношением сторон 19,5:9, процессор двухлетней давности Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 16-Мп основную камеру с объективом с диафрагмой F/1,6, фронтальную камеру на 8 Мп, ЦАП, поддержку DTS:X, защиту по степени IP68 и американскому военному стандарту MIL-STD 810G, аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и сканер отпечатков пальцев.