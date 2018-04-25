Смартфон LG G7 ThinQ протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне LG G7 ThinQ, официальный анонс которого состоится 2 мая. В однопоточном тесте устройство выбило 2312 попугаев, а в многопоточном – 8979 баллов.

Напомним,что смартфону прочат 6,1-дюймовый экран с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 8- Мп фронтальную камеру, двойную основну камеру 16+16 Мп, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 3000 мАч. Старшая версия будет отличаться 6 и 128 ГБ памяти.