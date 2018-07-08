Смартфон LG Q Stylus+ самый прочный смартфон

Компания LG выпустит смартфон с высокой степенью защитой от проникновения воды и пыли. Устройство позволяет работать с двумя картами SIM и имеет в наличии симметричный порт USB-C. Батарея новинки получила емкость 3300 мАч.Экран девайса имеет размер 6,2 дюйма, его разрешение составляет 2160 x 1080 пикселей. Главная камера обладает оптическим блоком на 16 МП. Камера для селфи получила модуль разрешением 8 МП. Для того чтобы сделать автопортрет, можно воспользоваться сканером для отпечатков пальцев – он помещен на тыльную панель смартфона.Программным интерфейсом выступает самый свежий релиз Android Oreo. Электронная начинка изготовлена на основе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6750S, поддерживающего частоту 1,5 ГГц. Арсенал памяти включает 4 ГБ ОЗУ и внутренний флэш 64 ГБ. Владелец смартфона может использовать карты microSD для увеличения объема.Стоимость смартфона составит 29900 тысяч рублей.