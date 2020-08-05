Смартфон LG Q92 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились сведения о смартфоне LGE LM-Q920N, который еще не был представлен официально. В продажу аппарат поступит под названием LG Q92 5G. Итак, бенчмарк подтверждает наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. В одноядерном тесте смартфон набрал 613 баллов в одноядерном, а в многоядерном – 1946 баллов. Ранее сообщалось, что LG Q92 5G получит дисплей с разрешением Full HD+, 128 ГБ флеш-памяти и габариты, сопоставимые с размером ранее представленной модели Velvet. Ориентировочная цена устройства составит 500 долларов.

Комментарии и отзывы LG Q92 5G
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