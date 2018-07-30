Смартфон LG Signature Edition 2018 оценен в 1790 долларов

Компания LG представила смартфон Signature Edition 2018, который построен на основе модели V35 ThinQ и отличается от нее корпусом из циркониевой керамики. Как и его предшественник, Signature Edition выйдет тиражом всего в 300 единиц. Цена смартфона составляет 1800 долларов, а в подарок покупатель получит наушники Bang & Olufsen Beoplay H9i, которые отдельно стоят 500 долларов. Старт продаж намечен на 13 августа.

Представленный в конце мая LG V35 ThinQ получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (1440:2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру на 16 Мп как у LG G7ThinQ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой, поддержку LTE-A, Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac), Bluetooth 5.0, NFC и FM-радио, порт USB Type-C, Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь), защиту от воды и пыли на уровне IP68 и прочности по стандарту MIL-STD 810G, а также предустановленную Android 8.1 Oreo.