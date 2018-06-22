Смартфон LG Stylo 4 будет стоить 180 долларов

Компания LG представила смартфон Stylo 4, главной особенностью которого является поддержка встроенного пера Stylus Pen. Новинку также оснастили 6,2-дюймовым FullVision Display с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13-Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 3,5-мм аудиоразъемом, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3300 мАч. Размеры устройства равны 160,0:77,7:8,1 мм, а вес – 172 граммам. Цена LG Stylo 4 составит 180 долларов.