Смартфон LG Stylo 7 показали на рендерах

Сетевые источники поделились изображениями и характеристиками смартфона LG Stylo 7, выход которого ожидается в 2021 году. Отметим вертикальный блок тыльной камеры с четырьмя модулями, специальную нишу для стилуса, врезанную в экран фронтальную камеру и боковой сканер отпечатков пальцев. Сообщается, что аппарат получит 6,8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, размеры 170,6:77:8,6 мм, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Что до еще вполне актуального предшественника LG Stylo 6, то он оснащается 6,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой стилуса, который входит в комплект поставки, 13 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе, тройной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, сверхширокоугольным на 5 Мп и датчиком глубины сцены разрешением 5 Мп, процессором Helio P35, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и специальной кнопкой для голосового помощника Google Assistant.