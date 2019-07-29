Смартфон LG V30 обновили до Android 9 Pie

Компания LG начала распространение стабильной версии прошивки под номером PKQ1.190414.001 на базе Android 9 Pie для смартфона LG V30. Помимо стандартных нововведений апдейт получил июльский патч безопасности Android. Пока обновление распространяется в Европе, но в скором времени оно станет доступно и в других регионах.

Напомним, что представленный в августе 2017 года LG V30 получил 6-дюймовый OLED FullVision-дисплей с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, двойную камеру Crystal Clear Lens с рекордной светосилой f/1.6, 5 Мп фронтальную камеру, восьмиядерный процессор Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, продвинутую аудионачинку, аккумулятор на 3300 мАч с функциями быстрой и беспроводной зарядки, сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и от падений по MIL-STD 810G, а также ОС Android 7.1.2 Nougat с прошивкой LG UX 6.0+.