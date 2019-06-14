Смартфон LG V40 ThinQ обновили до Android 9 Pie

Компания LG начала распространение прошивки на основе Android 9 Pie для флагманского смартфона LG V40 ThinQ. Апдейт под номером V409NO20, доступный пока только в Южной Корее, включает свежий патч безопасности Android. Напомним, что главной особенностью LG V40 ThinQ стали пять камер. Основная камера полагается на три модуля: 12 Мп основной с оптической стабилизацией, объектив которого имеет угол обзора 78° и диафрагму F/1,5, 16-Мп широкоугольный модуль с диафрагмой F/1,7 и углом обзора 107°, а также 12-Мп камеру с телефото объективом для двукратного зума. Отметим систему искусственного интеллекта, поддержку Google Lens, а также двойную фронтальную камеру с датчиками на 8 и 5 Мп.

Аппарат также оснащается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч, 3,5 мм разъемом для наушников, 32-битным ЦАП, поддержкой DTS:X 3D Surround Sound, динамиком Boombox, беспроводной зарядкой Qi, защитой от пыли и влаги по степени IP68 и защитой по американскому военному стандарту MIL-STD 810G, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.