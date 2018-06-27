Смартфон LG V40 может получить пять камер

Сетевые инсайдеры сообщили о том, что следующим смартфоном с тройной тыльной камерой станет флагман LG V40. По словам источника, в дополнение к тройной основной камере аппарат получит двойную фронтальную. Какие модули войдут в состав основной камеры, пока не сообщается. Например, Huawei P20 Pro полагается на основной цветной модуль, дополнительный монохромный и модуль с телеобъективом. Большинство пользователей считает, что идеальным было бы сочетание обычного модуля, телевика и модуля со сверхширокоугольным объективом. Как оно окажется на самом деле, узнаем уже в августе этого года.