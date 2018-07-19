Смартфон LG V40 получит тройную камеру на 20, 16 и 13 Мп

Не так давно в сети появились слухи о том, что грядущий смартфон LG V40 получит тройную основную камеру и двойную фронтальную. Тогда многие предположили, что корейцы реализуют наиболее удачное сочетание модулей в основной камере: обычного модуля, телевика и модуля со сверхширокоугольным объективом. Сегодня стало известно, что мольбы фанатов мобильной съемки были услышаны. По словам истчоника, LG V40 получит вышеназванное сочетание модулей с разрешением 20, 16 и 13 Мп. Также сообщается о том, что экран будет занимать 90% передней панели, а привычный промежуток между анонсом и стартом продаж будет сокращен. Официальный дебют LG V40 ожидается в конце августа.