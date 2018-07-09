Смартфон LG V40 с пятью камерами показали на видео

Авторитетный искатель утечек Уокар Хан опубликовал видео с концептом топового смартфона LG V40 ThinQ. Судя по всему, аппарат получит двойную фронтальную камеру в вырезе экрана, горизонтальную тройную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. По слухам, тройная камера будет состоять из основного модуля, сверхширокоугольного и телевика. Что до дизайна, то он не сильно отличается от LG V30. Из технических характеристик можно ждать топовую платформу Snapdtagon 845 в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Официальный дебют LG V40 ThinQ ожидается 31 августа в рамках выставки IFA 2018 в Берлине, а старт продаж – в конце сентября. Ориентировочная цена смартфона составляет 899 долларов.