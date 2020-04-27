Смартфон LG Velvet 5G показали на новых рендерах

Сетевые источники поделились новыми изображениями смартфона LG Velvet, который будет официально представлен уже 7 мая. Отметим экран с узкими рамками и маленький вырез для одинарной фронтальной камеры, разрешение которой должно составить 16 Мп. По предварительным данным аппарат также получит восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 765 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и поддержкой мобильных сетей 5G, тройную тыльную камеру Raindrop с модулями разрешением 48, 8 и 5 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Размеры устройства составят 167,1:74,0:7,85 мм, а масса – 180 г.