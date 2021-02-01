Смартфон LG Velvet получил LG UX 10 на Android 11

Компания LG выпустила стабильную версию пользовательского интерфейса LG UX 10 на базе операционной системы Android 11 для прошлогоднего смартфона LG Velvet. Апдейт под номером V20c имеет размер 2,3 ГБ. Помимо различных нововведений, вроде улучшенного всегда включенного дисплея и обновленного темного режима, обновление привносит январский патч безопасности Android.

Напомним, что представленный в мае 2020 года смартфон оснащается 8-ядерной платформой Snapdragon 765, 6,8-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, поддержкой мобильных сетей 5G, комплектным стилусом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, аккумулятором на 4300 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.