Смартфон LG Velvet получит обновление до Android 13

Компания LG объявила о том, что смартфоны LG G8, LG V50, LG V60, LG Velvet и LG Wing получат обновление до Android 13, а LG Stylo 6 и несколько моделей LG K обновятся до Android 12. Ранее корейский производитель подтвердил намерение закрыть бизнес по производству смартфонов.

Напомним, что представленный в мае 2020 года LG Velvet оснащается 8-ядерной платформой Snapdragon 765, 6,8-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460:1080 пикселей, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, модулем NFC, поддержкой мобильных сетей 5G, комплектным стилусом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, аккумулятором на 4300 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.