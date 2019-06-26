Смартфон LG W30 Pro получил тройную камеру и аккумулятор на 4000 мАч

В сети появились подробные характеристики смартфона LG W30 Pro, который был представлен ранее сегодня. Итак, аппарат оснастили 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 632 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти, 16 Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, тройной основной камерой с датчиками разрешением 13 Мп, 8 Мп и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 4000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 (Pie). Цена смартфона пока не сообщается.