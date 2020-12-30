Смартфон LG Wing провалился в продаже

Пару месяцев назад компания LG выпустила смартфон Wing в необычном форм-факторе ротатора. Если верить Herald Corporation, корейский производитель реализовал у себя на родине всего 50 000 экземпляров, хотя планировал продать 2 миллиона. Однако в LG, судя по всему, не опускают руки, ведь в следующем году они собираются выпустить смартфон с растягивающимся дисплеем.

Что до LG Wing, он оснащается главным 6,8-дюймовым P-OLED дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, 3,9-дюймовым вспомогательным G-OLED-экраном с разрешением 1240:1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, тыльной тройной камерой с модулями на 64 Мп, 12 и 13 Мп, выдвижной фронтальной камерой разрешением 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой Qi, поддержкой 5G, модулем NFC, защитой от воды и пыли по степени IP54, толщиной 10,9 мм и массой 260 г.