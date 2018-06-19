Смартфон LG X5 (2018) получил аккумулятор 4500 мАч и поддержку LG Pay

Компания LG Electronics представила смартфон X5 (2018), который будет продаваться на южнокорейском рынке по цене 330 долларов. Новинку оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, восьмиядерным процессором MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.4, а также предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo с доступом к платёжному сервису LG Pay.