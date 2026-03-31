Смартфон Lava Bold N2 Pro оценен в 85 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Bold N2 Pro, которая базируется на 12-нм 8-ядерном процессоре Unisoc T7250 с максимальной частотой 1,8 ГГц и графикой Mali-G57 MP1. Новинка также имеет в своем оснащении 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, 6,67-дюймовый экран IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, предустановленную ОС Android 15, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, а также защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54. Смартфон оценен на китайском рынке в эквивалент 85 долларов.

