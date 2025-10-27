Смартфон Lava SHARK 2 4G оценили в 70 долларов

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью SHARK 2 4G, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Mali-G57 MP1. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки и модемом для сотовых сетей 4G. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 70 долларов.

