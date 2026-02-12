Смартфон Lava Yuva Star 3 оценили в 80 долларов

Компания Lava выпустила на дебютный индийский рынок бюджетный смартфон Yuva Star 3, который основан на 28-нанометровой однокристальной системе Unisoc SC9863A с максимальной частотой 1,6 ГГц и графическим адаптером IMG8322.

Новинка также получила 6,75-дюймовый экран LCD с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, тыльную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, корпус толщиной 8,5 мм, предустановленную операционную систему Android 15 Go Edition, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 10-Вт проводной зарядки. Цена смартфона составляет эквивалент 80 долларов.