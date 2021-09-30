Смартфон LeTV S1 оценен в 245 долларов

Компания LeTV выпустила в китайскую продажу смартфон S1, который оценен в 245 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Первые покупатели бесплатно получат Bluetooth-гарнитуру Ears Pro. Новинка также характеризуется 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, 6-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc Tiger T7510 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, размерами 163,6:75,5:9,7 мм, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп и двумя вспомогательными модулями, батареей ёмкостью 4900 мАч, дактилоскопическим сенсором и предустановленным набором сервисов и приложений Huawei.