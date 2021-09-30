Смартфон LeTV S1 оценен в 245 долларов

Компания LeTV выпустила в китайскую продажу смартфон S1, который оценен в 245 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Первые покупатели бесплатно получат Bluetooth-гарнитуру Ears Pro. Новинка также характеризуется 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, 6-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc Tiger T7510 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, размерами 163,6:75,5:9,7 мм, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп и двумя вспомогательными модулями, батареей ёмкостью 4900 мАч, дактилоскопическим сенсором и предустановленным набором сервисов и приложений Huawei.

Комментарии и отзывы LeTV S1
Стала известна цена Huawei P50...
Стала известна цена Huawei P50Китайские инсайдеры поделились сведениями о ценах на камерофон Huawei P50, продажи которого стартуют уже ...
Vivo получила патент на новейшую камеру...
Vivo получила патент на новейшую камеруПоявился новый патент Vivo, который показывает странную, но при этом уникальную систему всплывающих камер...
Ограниченное издание Xiaomi Mix 4 появилось в продаже...
Ограниченное издание Xiaomi Mix 4 появилось в продажеСетевые источники сообщают о начале продаж специальной версии смартфона Xiaomi Mix 4, которая доступна дл...
ASUS ROG Phone 5s получит SoC Snapdragon 888 Plus ...
ASUS ROG Phone 5s получит SoC Snapdragon 888 Plus Сетевые источники сообщают о том, что компания ASUS готовит к выходу игровой смартфон ROG Phone 5s. Его г...
Samsung проведет событие Galaxy Unpacked 2021 в августе...
Samsung проведет событие Galaxy Unpacked 2021 в августеКомпания Samsung объявила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2021. На нем производитель планируе...
Смартфон Redmi 10 будет стоить 180 евро...
Смартфон Redmi 10 будет стоить 180 евроАвторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился информацией о европейских ценах на смартфон Redmi 10, котор...
Huawei Nova Y60 оценен в 260 долларов...
Huawei Nova Y60 оценен в 260 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei Nova Y60, которая оценена в Южной Африке ...
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition показали на фото...
Oppo Find X3 Pro Photographer Edition показали на фотоНедавно в продаже появились версии камерофона Oppo Find X3 Pro с кожаными задними панелями, а сегодня ист...
Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFCОбзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor