Смартфон LeTV S3 Pro оценен в 100 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе бюджетного смартфона LeTV S3 Pro, тыльная панель которого сильно напоминает iPhone. Цена новинки составляет 96 долларов.
Смартфон также оснастили 6,78-дюймовым дисплеем, 12-нм 8-ядерной платформой MediaTek Helio G95 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G76 MP4, 6 ГБ ОЗУ, 256 ГБ встроенной флеш-памяти, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, двумя стереодинамиками и датчиком ИК.