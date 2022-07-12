Смартфон LeTV Y2 Pro получил дизайн в стиле iPhone 13

Компания LeTV пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Y2 Pro, который работает под управлением ОС Android 11 с поддержкой Huawei Mobile Services. Новинка оснащается 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 60 Гц, восьмиядерной платформой Unisoc, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, основной камерой с главным датчиком изображения на 13 Мп (вероятно, две другие камеры представляют собой банальные муляжи), дактилоскопическим сенсором, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 32 или 128 ГБ флеш-памяти. Цена смартфона составляет 90, 120 или 150 долларов в зависимости от версии.