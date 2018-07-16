Смартфон Leagoo S10 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Компания Leagoo поделилась информацией о смартфоне Leagoo S10, средства на выпуск которого будут собираться на краудфандинговой площадке Indiegogo. Главной особенностью устройства станет встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, который пока был фишкой только дорогих смартфонов. Также аппарат должен получить 6,21 дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 ГБ флеш памяти, а также двойную основную камеру на 20 и 13 Мп. В качестве аппаратной платформы будет использоваться Snapdragon 710 или Helio P60/P70 – здесь производитель пока не пришел к окончательному решению. Продажи Leagoo S10 стартуют в сентябре.