Смартфон Lemon K12 Pro получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Lenovo представила недорогой смартфон Lemon K12 Pro, который может стать достойным конкурентом популярному Redmi Note 9 4G. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешения 64 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Цена смартфона составляет 135 долларов.

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