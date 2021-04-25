Смартфон Lenovo K12 Pro оценен в 15 тысяч рублей

Компания Lenovo представила в России смартфон Lenovo K12 Pro, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Новинка оценена в 15 тысяч рублей за вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, однако первые покупатели смогут купить его со скидкой в одну или две тысячи рублей в зависимости от расцветки.

Смартфон также получил 6,8-дюймовый дисплей с разрешением HD+, селфи-камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, платформу Qualcomm Snapdragon 662, модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и предустановленную ОС Android 10.
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