Смартфон Lenovo K320t получил 5,7-дюймовый дисплей и сдвоенную основную камеру

Состоялся анонс смартфона Lenovo K320t. Модель Lenovo K320t оснастили 5,7-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 1440 * 720 точек с соотношением сторон 18:9. В основе изделия ляжет четырехъядерный чип Spreadtrum оснащенный 2 ГБ оперативной памятью и флеш-накопителем на 16 ГБ. В наличии имеется сдвоенная основная камера (8+2 Мп) и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Продажи новинки K320t ожидаются 4 января. Стоимость аппарата Lenovo K320t составит около 155 долларов.