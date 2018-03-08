Смартфон Lenovo S5 получит аккумулятор на 6000 мАч

Один из боссов Lenovo Чан Чэн опубликовал на своей странице в Weibo тизер смартфона Lenovo S5. Предполагается, что устройство получит продвинутую систему безопасности, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, 65-Вт зарядку и АИ-функции. Если аппарат действительно будет поддерживать 65-Вт зарядку, то это будет по-настоящему мощной фишкой, ведь современные смартфоны ещё не научились заряжаться быстрее 30 Вт. Также отметим, что еще в январе Чан Чэн поделился снимком смартфона с логотипом Lenovo. Вполне возможно, что это был как раз Lenovo S5, официальный анонс которого запланирован на 20 марта.