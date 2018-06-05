Смартфон Lenovo Z5 получил Snapdragon 636 и 6 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo наконец-то представила смартфон Z5, который, несмотря на амбициозные заявления руководства компании, не получил 4 ТБ памяти и самый безрамочный экран на рынке. Однако и без этих особенностей аппарат способен обратить на себя внимание.

Новинка получила 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2240:1080, охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 700 кд/кв.м, довольно шустрый процессор Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 16 Мп и 8 Мп с функциями ИИ, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3000 мАч с возможностью заряжать его от сетевого адаптера мощностью 18 Вт, а также предустановленную ОС Android 8.1 с интерфейсом ZUI 4.0. Цена Lenovo Z5 составит 200 долларов и 280 долларов в зависимости от модификации.