Смартфон Lenovo Z5 получит 4 ТБ флэш-памяти

Сегодня компания Smartisan представила смартфон R1, который получил рекордный 1 ТБ энергонезависимой памяти. Тут же вице-президент Lenovo Чанг Ченг заявил, что флагманский Lenovo Z5 не только получит минимальные рамки со всех сторон, но и невероятные 4 ТБ флеш-памяти! По его словам, на смартфоне можно будет хранить 1 млн фотографий, 2000 фильмов в высоком разрешении и 150 тыс. несжатых музыкальных треков. При этом топ-менеджер Чанг Ченг подтвердил, что релиз устройства состоится уже в июне этого года.