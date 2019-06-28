Смартфон Lenovo Z6 получит AMOLED-экран

Компания Lenovo поделилась подробностями о смартфоне Z6, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 600 кд/м2, поддержкой HDR10 и охватом цветового пространства DCI-P3. Также говорится о подэкранном сканере отпечатков пальцев, который срабатывает за 0,13 с. Сам дисплей будет занимать 93,1% площади передней панели. Ранее сообщалось о тройной основной камере с главным 24-Мп датчиком Sony IMX576, 8-Мп камерой с телеобъективом и 5 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой. Что до фронтальной камеры, то ей достался датчик разрешением 16 Мп.