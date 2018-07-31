Смартфон Lenovo с модельном номером L38031 получил четыре камеры

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о готовящемся к выходу смартфоне Lenovo, скрывающимся под модельным номером L38031. Аппарат оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, аккумулятором на 2970 мАч, восьмиядерным чипсетом с частотой 2 ГГц, 2, 3 и 4 ГБ оперативной и 16, 32 и 64 ГБ флэш-памяти, двойной основной и двойной фронтальной камерами, основные модули которых имеют разрешением 12 Мп. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo. Габариты смартфона равны 153,8:72,9:7,95 мм при массе 149 г.