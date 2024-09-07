Смартфон Lynk & Co Phone Pro получил 2K OLED-экран

Созданный компаниями Geely и Volvo бренд Lynk & Co представил свои первые смартфоны Lynk & Co Phone Pro и Lynk & Co Phone Note, которые оказались клонами Meizu 21 Pro и Meizu 21 Note соответственно. Объяснение здесь простое – хозяином Meizu уже полтора года является Geely. Смартфоны оценены на местном для производителя китайском рынке в эквивалент 665 и 410 долларов соответственно.

Lynk & Co Phone Pro оснащается 6,79-дюймовым OLED-дисплеем BOE с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, мощным вибромотором, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, стереодинамиками, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

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