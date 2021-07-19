Смартфон Maimang 10 SE 5G получил АКБ на 5000 мАч

В Китае был представлен смартфон Maimang 10 SE 5G, который оценен в 260 долларов. Раньше смартфоны под этим брендом выпускала Huawei, но производителем данной модели, судя по всему, является другая компания. Аппарат получил восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 480 5G, 6,51-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 60 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, селфи-камеру разрешением 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную ОС Android 11.