Смартфон Meitu T9 получил двойную фронтальную камеру с OIS

Компания Meitu пополнила ассортимент смартфонов моделью T9, которая ориентирована на любителей делать качественные автопортреты. Новинку оснастили 6,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, две одинаковые двойные камеры (12-Мп основная камера на сенсоре IMX363, оптикой со светосилой f/1,8 и системой оптической стабилизации, 5 Мп дополнительный модуль), платформой Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 3100 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Старт продаж состоится через месяц.