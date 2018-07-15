Смартфон Meizu 15 Plus ориентированный на меломанов

Главная камера с функцией трехкратного оптического зума получила два объектива на 20 МП и 12 МП. У фронтальной камеры разрешение 20 МП. Батарея меломанского смартфона имеет емкость 3500 мАч.Обработка звука возложена на топовый аудио чип Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR. Шумоподавление обеспечивает система Forte Media, а микросхема SmarPA Cirrus Logic CS35L35 служит для более качественного звучания через внешнюю аудиосистему.Электронная начинка собрана на базе мобильного процессора Exynos 8895, разработанного компанией Samsung. Арсенал памяти может состоять из 6 ГБ ОЗУ и флэш-носителя 64 ГБ/128 ГБ. Рабочей средой для приложений выступает Android версии 7.1.2 Nougat и графическая надстройка Flyme OS 7. О стоимости смартфона пока неизвестно.