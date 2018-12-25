Смартфон Meizu 16 подешевел на несколько тысяч рублей

В нашем обзоре на облегченный флагман Meizu 16 мы писали, что аппарат вышел в России с завышенным ценником – 32990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Неудивительно, что многие магазины почти с самого начала продаж установили специальные предложения, по которым новинку можно было купить дешевле. Теперь настала очередь самой Meizu, которая официально снизила цену Meizu 16 в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти до 26 990 рублей. За белый вариант придется отдать на одну тысячу больше.

Напомним, что представленный в сентябре Meizu 16 получил чипсет Snapdragon 710, 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с датчиками IMX380 и IMX350 разрешением 12 и 20 Мп (как в Meizu 16), фронтальную камеру на 20 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор на 3010 мАч с быстрой зарядкой mCharge 4.0 на 24 Вт, а также предустановленную Android 8.0 Oreo с оболочкой Flyme 7.5.