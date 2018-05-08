Смартфон Meizu 16 показался на живом фото

В сети появилось фото, на котором, как утверждает источник, изображен смартфон Meizu 16. Судя по всему, аппарат получит почти такой же дизайн, как и представленный недавно юбилейный Meizu 15. Предыдущие слухи прочили смартфону процессор Samsung Exynos 9810 и OLED-дисплей. Официальный анонс ожидается уже в августе.

Что до Meizu 15, то он получил 5,46-дюймовый Super AMOLED-дисплей с поддержкой режима Always On и разрешением Full HD, двойную основную камеру 20+12 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, аудиочип Hexagon 680, «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35, а также 3,5-мм аудиоразъем.