Смартфон Meizu 16 получит медные тепловые трубки

Основатель и глава Meizu Хуан Чжан заявил о том, что в смартфонах Meizu 16 будет использоваться система охлаждения на базе медных трубок. Отметим, что данное решение уже реализовано в таких смартфонах, как Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также игровом смартфоне Razer Phone. Согласно предыдущим слухам, Meizu 16 и 16 Pro получат 5,6 и 6,1 дюймовые дисплеи с узкими рамками и аналогом функции 3D Touch, интегрированные под экран сканеры отпечатков пальцев, топовый чипсет Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп, а толщина старшей модели будет равна 7,2 мм.

Младшую модель оснастят аккумулятором на 3080 мАч с поддержкой 24-ваттной зарядки, а старшую – АКБ на 3600 мАч с быстрой 32-ваттной зарядкой и беспроводной 10-ваттной зарядкой. Meizu 16 с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 469 долларов, а версия с 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 515 долларов. Meizu 16 Pro на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет оценен в 579 долларов, а модификация с 8/256 ГБ обойдется в 625 долларов. По заявлению главы Meizu Хуан Чжана смартфоны Meizu 16 будут представлены уже в августе этого года.