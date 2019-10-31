Смартфон Meizu 16Xs оценен в 20990 рублей

2019-10-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu 16Xs; [75]
Международный дистрибьютор ELKO Group представила в России смартфон Meizu 16Xs, который стал облегченной версией флагманского Meizu 16X. Дата начала продаж пока не называется, но объявлена цена: 20 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 22 990 рублей за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что оснащается 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2232:1080 пикселей и поддержкой HDR, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на датчике Sony IMX586 разрешением 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 5 Мп сенсором глубины, 16 Мп фронтальной камерой, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой mCharge 3.0, а также предустановленной Flyme OS 7.3 на Android 9 Pie.

Комментарии и отзывы Meizu 16Xs
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