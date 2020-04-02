Смартфон Meizu 17 Pro засветился на фото

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился живыми фотографиями флагманского смартфона Meizu 17 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим горизонтально ориентированный блок тыльной камеры, которая состоит из пять модулей и лазерного помощника автофокуса с кольцевой светодиодной вспышкой посередине. Смартфону также прочат платформу Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления изображения 90 Гц, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку Wi-Fi 6 и модуль NFC для бесконтактных платежей. Официальная презентация может состояться уже 15 апреля.