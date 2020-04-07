Смартфон Meizu 17 оснастят старой оперативной памятью

2020-04-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu 17; [113]
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Meizu 17, который еще не был представлен официально. Протестированный образец оснащается 8 ГБ оперативной памяти прошлого поколения LPDDR4X, которая гораздо медленнее нового поколения LPDDR5. К счастью, Meizu 17 Pro должна получить память LPDDR5.

По данным бенчмарка, Meizu 17 получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, топовый чипсет Snapdragon 865, поддержку Wi-Fi 6, модуль NFC для бесконтактных платежей, основную камеру с главным модулем на 64 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю зарядку на 30 Вт, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Ориентировочная цена базовой версии составляет 550 долларов.

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