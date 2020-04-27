Смартфон Meizu 17 получит квадрокамеру разрешением 64 Мп

Компания Meizu продолжает подогревать интерес публики к презентации смартфона Meizu 17, которая намечена на 8 мая. Итак, аппарат официально получит основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Sony IMX686, разрешением 64 Мп, формата 1/1,7" и технологией Quad Bayer. Также производитель подтвердил наличие темно-зеленой расцветки корпуса, дисплея с с частотой обновления 90 Гц, аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, поддержки быстрой зарядки мощностью 30 Вт, топового процессора Qualcomm Snapdragon 865, поддержки мобильных сетей 5G и быстрой памяти UFS 3.1.