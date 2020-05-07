Смартфон Meizu 17 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Meizu 17, который будет официально представлен уже завтра. Бенчмарк подтвердил наличие топового чипсета Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10. В однопоточном режиме аппарат выбил 917 баллов, а в многоядерном тестировании – 3095 баллов.

Ранее было подтверждено наличие в смартфоне горизонтального линейного двигателя mEngine 3.0 для реалистичной и мощной тактильной обратной связи, модуля NFC для бесконтактных платежей, AMOLED-панели производства Samsung с кадровой частотой 90 Гц, стереофонических громкоговорителей, быстрой памяти стандарта UFS 3.1, батареи ёмкостью 4500 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 30 Вт.