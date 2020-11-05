Смартфон Meizu 18 Max получит безрамочный дизайн

Китайские инсайдеры поделились первым рендером и подробностями о смартфоне Meizu 18 Max, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, аппарат получит безрамочный дизайн и многомодульную тыльную камеру в круглом блоке. Что до характеристик, смартфону прочат топовую 5-нанометрую платформу Qualcomm Snapdragon 875, оперативную память LPDDR5, флэш-память UFS3.1, OLED-дисплей с разрешением 3K, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и оптикой Zeiss, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, стереодинамики, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 45 Вт. Релиз устройства ожидается в начале следующего года.

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