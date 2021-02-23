Смартфон Meizu 18 обзавелся датой выхода

Компания Meizu официально объявила о том, что её новый флагманский смартфон будет представлен уже 3 марта. Предполагается, что в новую серию Meizu 18 войдут модели Meizu 18 и Meizu 18 Pro. За день до этого, 2 марта, китайский производитель покажет фирменную оболочку Flyme 9.

Meizu 18 прочат мощную платформу Snapdragon 870 (разогнанный Snapdragon 865), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11, а также тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Что до топового Meizu 18 Pro, он сможет похвастаться флагманским чипсетом Snapdragon 888.