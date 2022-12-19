Смартфон Meizu 19 покажут 23 декабря

Компания Meizu объявила, что уже 23 декабря она расскажет о флагманском смартфоне Meizu 19. Отмечается, что на презентации покажут само устройство, в разработке которого принимали участие фанаты китайского производителя. Любопытно, что предыдущие слухи прочили смартфону название Meizu 20.

По предварительным данным, смартфон получит флагманскую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч и поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки (20 В и 4 А). Помимо стандартной модели может быть представлена и более продвинутая версия Meizu 19 Pro.