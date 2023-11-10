Смартфон Meizu 21 засветился в базе регулятора

В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о флагманском смартфоне Meizu 21, который еще не был представлен официально. Устройство с кодовым наименованием M461Q оснащается батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Предшественник, напомним, поддерживал 67 Вт. Также инсайдер Digital Chat Station сообщает, что вместо 50-Мп главного модуля основной камеры будет использоваться 200-Мп модуль. Предполагается, что в качестве аппаратной основы будет задействована 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Официальная презентация линейки Meizu 21 ожидается этой зимой.