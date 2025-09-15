Смартфон Meizu 22 оценили в 420 долларов

Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Meizu 22, которая основана на субфлагманском 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Новинку также оснастили 6,3-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и полнодиапазонным DC-диммингом, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 50 Мп (перископ с 3-кратным зумом и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп и углом обзора 90°, системой жидкостного охлаждения VC площадью 4500 мм², батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядок, корпусом массой 190 граммов и толщиной 8,15 мм, отдельной кнопкой AI, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP66 и IP68. Цена базовой версии с 12/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 420 долларов.

